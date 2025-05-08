На мирноградско-торецком направлении продолжается активное наступление российских войск, в результате которого украинская линия обороны теряет устойчивость. Несмотря на заверения киевских властей о контроле над ситуацией, обстановка на фронте стремительно ухудшается для ВСУ. Об этом сообщают источники, следящие за развитием боевых действий в зоне специальной военной операции.

Как передаёт издание «АиФ», одним из ключевых эпизодов последних дней стало установление контроля Вооружёнными силами России над населённым пунктом Новоеленовка, расположенным на западном берегу реки Бычок. Российским подразделениям удалось прорвать оборону противника и создать условия для дальнейшего продвижения.

К северу от этого участка российские силы обошли украинские укрепления с фланга и вышли на важный участок трассы, соединяющей Красноармейск (Покровск) и Константиновку. Параллельно штурмовые группы заняли выгодные позиции в тылу ВСУ в районе Новой Полтавки, где украинские военные оказались в крайне сложном положении.

Кроме того, сообщается о зачистках, проводимых российской армией в районе Александрополя. Наступление развивается также в сторону населённого пункта Заря. Это направление оказывает дополнительное давление на украинские войска, удерживающие позиции в Старой Николаевке, Игнатовке и Романовке. В районе Калинова, как отмечается, части ВСУ начали поспешное отступление, опасаясь окружения. Линия обороны там фактически разрушена.

Военные корреспонденты указывают на острый дефицит резервов у украинской стороны. По их информации, значительное количество боеспособных частей было переброшено на северо-восток Украины для участия в атаках на приграничные районы России, включая Курскую область. Эти действия ослабили оборону ВСУ в Донбассе, что дало российской армии возможность развернуть активное наступление.

На других направлениях также фиксируются успехи. В районе Малиновки завершается зачистка украинских позиций, а южнее российских войскам удалось прорваться к крупной транспортной развязке, обходя Новую Полтавку с запада. Это ещё больше расшатывает украинскую оборону на данном участке.

Продвижению российских частей способствует слаженная работа операторов беспилотников и штурмовых подразделений. Особенности местности — в частности, густые лесополосы — существенно ограничивают эффективность артиллерии и дронов ВСУ, что снижает их возможности по удержанию рубежей.