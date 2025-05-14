На границе Курской области был зафиксирован бой между подразделениями Вооружённых сил России и диверсионно-разведывательной группой Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Новый Путь, отмечает “Российская газета”.

По информации источников SHOT, около 25 украинских бойцов, переодетых в форму российской армии, предприняли попытку проникновения на территорию региона. Основная часть группы была уничтожена до вступления в ближний бой — в том числе с применением FPV-дронов и артиллерии.

Однако видеоматериалы, опубликованные в сети, подтверждают факт кратковременного огневого столкновения между российскими пограничниками и украинской ДРГ в лесистой местности. Бой велся на дальних дистанциях с применением стрелкового оружия.

По завершении атаки один из военнослужащих сообщил о выдвижении авиационной поддержки. В район боевых действий были направлены вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 для окончательной ликвидации вражеской группы и контроля территории.

Российские подразделения продолжают нести усиленное дежурство на приграничных направлениях в условиях сохраняющейся угрозы со стороны украинских ДРГ.