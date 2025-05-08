Военный эксперт и отставной полковник Анатолий Матвийчук прокомментировал гибель британского наёмника Кристофера Гаррета, который воевал на стороне Вооружённых сил Украины. По информации, распространённой газетой The Telegraph, Гаррет получил смертельные ранения в районе Изюма в Харьковской области. Власти Украины начали расследование обстоятельств произошедшего.

Матвийчук в интервью изданию aif.ru поделился мнением о причинах, по которым иностранцы вступают в ряды украинской армии. По его словам, среди наёмников встречаются разные категории — от идеологически мотивированных бойцов до радикалов и лиц с открыто антироссийскими взглядами. Однако, как отметил эксперт, подавляющее большинство — примерно 90 процентов — делают это исключительно ради финансовой выгоды.

Он также указал, что не исключает возможность причастности самих украинских военнослужащих к гибели Гаррета. По его словам, в подобного рода инцидентах может быть целый ряд причин, включая внутренние конфликты, неосторожное обращение с оружием или преднамеренные действия.

Согласно ранее опубликованным данным, в марте суд в Донецкой Народной Республике заочно приговорил Кристофера Гаррета к 14 с половиной годам лишения свободы по обвинению в наёмничестве. Его участие в боевых действиях на стороне Украины рассматривалось как преступление в соответствии с действующим законодательством.