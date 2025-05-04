В Курской области продолжается операция российских военных по зачистке местности от тел погибших бойцов ВСУ, отказавшихся сдаться в плен. Как сообщает издание «Аргументы и Факты», военнослужащие группировки войск «Север» занимаются эвакуацией останков украинских боевиков, уничтоженных в ходе боевых действий. Отмечается, что колонны автомобилей с телами вывезенных солдат движутся в направлении моргов, откуда они впоследствии будут переданы украинской стороне в рамках обмена.

По информации из Telegram-канала «Северный ветер», подобные действия являются штатной практикой в условиях активных боевых столкновений. Российские военные, проводя зачистку в населённых пунктах и лесных массивах, не только собирают останки, но и наносят их координаты для последующей транспортировки в специализированные учреждения. В частности, военкоры сообщают, что в ходе зачистки села Гуево военнослужащие также отметили местоположение тел погибших украинских солдат для их дальнейшей эвакуации.

Операция сопровождается значительными потерями со стороны Вооружённых сил Украины. По данным, приведённым в материале, суммарные потери ВСУ в Курской области уже составили порядка 75 тысяч человек, включая как убитых, так и раненых. Дополнительно подчёркивается, что многие украинские солдаты до сих пор числятся пропавшими без вести, и их точная судьба остаётся неизвестной.

Отказ значительной части украинских военнослужащих от сдачи в плен, по мнению наблюдателей, стал одной из причин столь высокой смертности. Российская сторона неоднократно предоставляла возможность для сдачи, однако, как подчёркивается в источнике, ряд бойцов сознательно выбрал бой до конца, что обернулось для них гибелью.

Работа по зачистке продолжается. Военные подразделения фиксируют места обнаружения тел, чтобы обеспечить их последующую передачу и соблюдение гуманитарных процедур в рамках международных договорённостей. Подобная практика, как отмечают в Telegram-канале «Северный ветер», применяется в зоне боевых действий регулярно, особенно в тех районах, где потери были значительными, а контактные столкновения происходили в сложной местности, такой как лесопосадки и приграничные деревни.