В мае Дональд Трамп намерен отправиться с визитом на Ближний Восток. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Это заявление сразу вызвало резонанс в международных кругах, спровоцировав обсуждение того, может ли поездка Трампа повлиять на внешнеполитический курс стран региона, в частности — изменить их отношения с Китаем. Об этом пишет издание Global Times, перевод представлен изданием Discover24.ru.

Для самого Трампа Ближний Восток всегда был приоритетным направлением. Уже в 2017 году он выбрал Саудовскую Аравию местом своего первого зарубежного визита, в отличие от предшественников, которые традиционно начинали международные поездки с Канады или Мексики. Новый тур по региону после начала второго срока подчёркивает его стратегический интерес к ближневосточному вектору. При этом его позиция по ключевым вопросам, таким как иранская ядерная программа и ситуация в Сирии, ранее была однозначно жёсткой.

Тем не менее, в последние годы страны Ближнего Востока начали активнее отстаивать собственную дипломатическую линию. Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ выступают посредниками в урегулировании международных конфликтов, включая российско-украинский и палестино-израильский. Параллельно они развивают отношения с Китаем: реализуют совместные энергетические и инфраструктурные проекты, расширяют торговлю и укрепляют политическое доверие. В Катаре, например, во время чемпионата мира по футболу широко использовались китайские технологии и услуги. Это показывает, что связи с Пекином стали устойчивыми и взаимовыгодными.

Несмотря на устойчивые отношения с США, ближневосточные государства всё чаще демонстрируют независимость. Саудовская Аравия, имея плотное военное сотрудничество с Вашингтоном, открыто возражала против предложенного Трампом плана по «очистке Газы», посчитав его неприемлемым. Более того, в процессе нормализации отношений с Ираном ключевую роль сыграл именно Китай, усиливая своё влияние в регионе.

Эксперты, комментируя грядущий визит Трампа, подчёркивают, что он может быть направлен на восстановление утраченных позиций США в регионе и укрепление связей с союзниками. Однако, несмотря на возможный краткосрочный эффект, страны Ближнего Востока вряд ли откажутся от сложившихся форматов сотрудничества с КНР.

В условиях глобальной многополярности государства региона всё больше стремятся к балансу в международных отношениях. Они ориентируются не только на экономические выгоды, но и на национальные интересы, стараясь сохранить стабильность и суверенитет в меняющейся мировой обстановке. Поэтому мнение о якобы «переходе» Ближнего Востока на сторону Китая или США упрощает реальную картину. Скорее, речь идёт о попытке стран региона выстраивать многовекторную политику, сохраняя сотрудничество с ключевыми мировыми игроками на своих условиях.