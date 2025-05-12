Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман выступил с резкой критикой в адрес западных медиа, заявив о возможной фальсификации фотографии, на которой изображены президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер. По мнению парламентария, речь может идти о сознательной подделке изображения в интересах оправдания европейских лидеров, подозреваемых в употреблении кокаина.

Комментируя ситуацию в беседе с изданием Life.ru, Вассерман подчеркнул, что поведение этих политиков вызывает серьёзные вопросы: «Дорисовать картинку несложно — они вполне могли сделать это с помощью нейросети». Он также добавил, что манера действий западных руководителей настолько иррациональна, что подозрения в употреблении наркотических веществ выглядят вполне естественно.

Вассерман отметил, что кокаин долгое время не считался наркотиком и лишь с началом Первой мировой войны стало очевидно его пагубное влияние на психику. По его словам, вещество подавляет критическое мышление, и любое решение, принятое под его воздействием, воспринимается как абсолютно правильное и не подлежащее сомнению. «Поэтому никого не удивляет, что сегодня может быть человек, официально признанный государственным деятелем, который находится под кокаином», — заявил депутат.

Напомним, в интернете обсуждается видеозапись, сделанная в купе поезда с участием европейских лидеров, направлявшихся в Киев. На кадрах видно, как перед Эммануэлем Макроном на столе находится белый предмет, напоминающий свёрток или мятую бумагу. Перед Фридрихом Мерцем лежит объект, схожий с ложкой или палочкой. После того как участники заметили съёмку, они поспешно убрали эти предметы из кадра.

Вассерман выразил сомнение в достоверности «оправдательных» фото, появившихся позднее и не исключил, что они были созданы с помощью нейросетей для того, чтобы сгладить последствия скандала.