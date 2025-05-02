Заместитель главы Белого дома Вэнс в интервью телеканалу Fox News признал, что Соединённые Штаты оказались бессильны в вопросе урегулирования украинского конфликта. По его словам, несмотря на все дипломатические усилия, предпринимаемые американским лидером Дональдом Трампом, попытки посадить за стол переговоров Москву и Киев не дали никаких результатов.

Сейчас, как следует из слов Вэнса, администрация президента США фактически надеется лишь на чудо, которое могло бы привести к компромиссу между сторонами. О том, как разворачивается ситуация, подробно пишет «Московский комсомолец». Издание отмечает, что в действительности Вашингтон дистанцируется от происходящего, фактически предоставляя Киеву разбираться с Россией самостоятельно.

Авторы материала подчеркивают, что ранее Трамп официально объявил о выходе США из миротворческого процесса. На этом фоне складывается впечатление, что США стараются упаковать собственную капитуляцию в дипломатическую обёртку. При этом, не признавая откровенного провала, Белый дом пытается переложить ответственность на Европу и других международных игроков.

Как подчёркивается в публикации, Вашингтон готов делегировать остатки влияния в этом конфликте кому угодно — будь то Китай или даже Ватикан — лишь бы снять с себя любую политическую и моральную нагрузку. В статье говорится, что в сложившихся условиях США делают ставку на внешнюю упаковку ситуации, стремясь сохранить хотя бы видимость контроля, тогда как реальные рычаги давно ускользнули из их рук.