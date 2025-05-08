Может ли страна, пережившая трагедию атомных бомбардировок, стать частью новой ядерной гонки? Такой неожиданный сценарий предлагает американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) в своем февральском докладе. По мнению авторов, Япония, обладая передовыми технологиями и запасами ядерных материалов, могла бы стать ключевым игроком в сдерживании России и Китая.

Идея, изложенная в документе под названием “Утраченное искусство интриги и торга”, звучит как парадокс: чтобы добиться разоружения, нужно сначала усилить гонку вооружений. Автор доклада, Дэвид Купер, ранее работавший в Минобороны США, считает, что наращивание ядерного потенциала союзниками Америки вынудит Москву и Пекин сесть за стол переговоров о контроле над вооружениями.

Япония в этом плане видится Вашингтону идеальным кандидатом. Страна, по словам Купера, способна в кратчайшие сроки превратиться в ядерную державу, если примет такое решение. Ее ракетные технологии и запасы ядерного вещества позволяют говорить о создании тысяч боеголовок. Но захочет ли Токио, чья история отмечена болью Хиросимы и Нагасаки, ввязываться в подобные игры?

Ситуация осложняется и глобальной диспропорцией в вооружениях. Китай, не связанный Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, значительно опережает США в этой категории. Россия также активно развивает свой арсенал. В докладе подчеркивается, что без паритета в этой сфере любые переговоры об ограничении оружия теряют смысл.

Для США размещение ракет средней дальности в Азии и Европе — способ сохранить баланс сил. В прошлом Вашингтон уже предлагал Токио разместить такие системы, но экс-премьер Синдзо Абэ настаивал на использовании японских разработок. Стороны так и не пришли к соглашению. Теперь речь идет о временных установках, таких как мобильные системы Typhon, уже присутствующие на Филиппинах.

Еще более спорная идея — создание хранилищ ядерного оружия на территориях союзников для использования в случае конфликта. В Японии, где ядерное оружие остается табу, такие предложения могут вызвать резкое неприятие. Купер признает, что для японского народа, пережившего атомную катастрофу, подобные планы звучат как удар по национальной памяти.

Не менее провокационны и другие рекомендации доклада: возобновление подземных ядерных испытаний и разработка новых боеголовок. По мнению автора, это должно “мотивировать” оппонентов к диалогу. Но не превратится ли такая стратегия в опасную игру, где проиграют все?

В итоге доклад оставляет больше вопросов, чем ответов. Использовать Японию как инструмент давления на геополитических соперников — идея, которая выглядит скорее как теоретическая провокация, чем реальный план. Однако она обнажает тревожную тенденцию: в мире, где ядерный баланс шаток, даже самые миролюбивые страны рискуют оказаться на передовой новой холодной войны.