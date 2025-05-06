В Южно-Сахалинске с 7 по 10 мая, в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет выставка трофейной техники, захваченной российскими военными в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Экспозиция развернется на площади Ленина. Гостям покажут три единицы военной техники НАТО, оставленные украинскими формированиями в ходе боёв на территории Донецкой народной республики. По информации военных, представленные образцы были эвакуированы сахалинскими бойцами в ходе операций под Курахово и на других участках фронта. Выставка призвана продемонстрировать боевую доблесть российских солдат и подчеркнуть вклад в борьбу с проявлениями неонацизма.

Два трофея были выведены из села Янтарное военнослужащими отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Один из них — американский бронетранспортёр MaxxPro — подорвался на мине, но был восстановлен специалистами после эвакуации. Второй — французский бронеавтомобиль Renault, уничтоженный прицельным ударом российских дронов. По данным Восточного военного округа, до начала эвакуации военнослужащие провели техническую разведку местности и осуществили разминирование, действуя в условиях плотного наблюдения противника. Вражеская артиллерия и FPV-дроны открыли огонь сразу после начала работ, однако операция по вывозу техники была успешно завершена.

Третья боевая машина, американский бронеавтомобиль OSHKOSH, была взята на передовой после того, как его двигатель вывели из строя два ударных дрона. После транспортировки на безопасную территорию техника была восстановлена силами ремонтного подразделения.