В Тирасполе, на территории бывшей долговременной огневой точки Тираспольского укрепрайона, разрушенной в годы Великой Отечественной войны, прошла церемония открытия мемориальной доски в честь красноармейца Семена Константиновича Гитлера.

Об этом сообщило Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики, отметив, что боец героически сражался против фашистов в 1941 году.

Семен Гитлер, служивший в 73-м пулемётном батальоне Красной армии, проявил исключительное мужество при обороне Одессы. По данным наградного листа, он в течение восьми суток вёл непрерывный огонь из пулемёта, уничтожая врага. Даже когда его стрелковый взвод оказался в окружении, красноармеец продолжал бой, поддерживая товарищей. После исчерпания боеприпасов Гитлер пробрался 10 километров ползком, чтобы вернуться к своим войскам.

За героизм он был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». Гитлер погиб в июле 1942 года при обороне Севастополя. В документах о награждении его фамилию записали как «Гитлёв», вероятно, чтобы избежать путаницы с именем нацистского лидера.

Открытие мемориальной доски приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония прошла в знаковом месте — на руинах укрепления, где Гитлер сражался в 1941 году. Это событие стало частью мероприятий по сохранению памяти о героях войны в Приднестровье, где активно восстанавливают военные мемориалы и захоронения.