В США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование генетически модифицированных свиней в качестве пищевого продукта.

Этот прорыв стал возможен благодаря британской компании PIC, которая применила технологию CRISPR для создания свиней, устойчивых к репродуктивно-респираторному синдрому (PRRS) — вирусу, наносящему серьёзный ущерб свиноводческой отрасли. Давайте разберём, что это значит для сельского хозяйства и потребителей.

Что такое PRRS и почему это важно?

PRRS — это вирусное заболевание свиней, которое вызывает гибель молодняка и нарушения репродуктивной функции у племенных животных. Ежегодно в США из-за PRRS отрасль теряет около 300 миллионов долларов, а глобальные убытки ещё выше. Устранение этой проблемы может не только сократить экономические потери, но и улучшить здоровье животных и экологию.

Компания PIC использовала CRISPR — передовую технологию редактирования генов — чтобы удалить из ДНК свиней рецептор, который вирус PRRS использует для заражения клеток. Этот процесс происходит на стадии эмбриона: изменённые эмбрионы пересаживаются свиноматкам, и устойчивость к вирусу передаётся следующим поколениям. Важно отметить, что мясо этих свиней, по данным исследований, не отличается по вкусу и безопасности от обычной свинины.

Преимущества генетически модифицированных свиней

Экономия : Снижение убытков от PRRS может сделать производство свинины более рентабельным.

: Снижение убытков от PRRS может сделать производство свинины более рентабельным. Благосостояние животных : Устойчивые к вирусу свиньи не болеют PRRS, что улучшает их здоровье и условия содержания.

: Устойчивые к вирусу свиньи не болеют PRRS, что улучшает их здоровье и условия содержания. Сокращение антибиотиков : Исследования показывают, что PRRS увеличивает использование антибиотиков на 200%. Устранение болезни может резко снизить эту цифру.

: Исследования показывают, что PRRS увеличивает использование антибиотиков на 200%. Устранение болезни может резко снизить эту цифру. Экология: Меньше больных животных — меньше смертности и отходов, что сокращает углеродный след свиноводства (на 5% в США, по оценкам).

Когда свиньи появятся на рынке?

Несмотря на одобрение FDA, генетически модифицированные свиньи не поступят в продажу в США раньше 2026 года. Компании ещё предстоит получить разрешения в других странах (например, Мексике, Канаде, Японии и Китае), а также убедить рынок и потребителей в преимуществах технологии.

Хотя технология обещает значительные выгоды, есть и вопросы:

Принятие потребителями : Опросы показывают, что 72% людей готовы принять такую свинину после объяснения её преимуществ, но общественное мнение всё ещё может быть препятствием.

: Опросы показывают, что 72% людей готовы принять такую свинину после объяснения её преимуществ, но общественное мнение всё ещё может быть препятствием. Этика и безопасность: Редактирование генов вызывает дискуссии о долгосрочных последствиях. Однако, в отличие от традиционных ГМО, CRISPR не вводит чужеродную ДНК, а лишь изменяет собственные гены свиней, что может упростить восприятие.

Одобрение этих свиней — важный шаг в развитии сельскохозяйственной биотехнологии. Если проект PIC будет успешным, он может стать примером для создания других устойчивых к болезням животных, что повысит продовольственную безопасность и сделает производство более устойчивым. Это открывает двери для новых решений в борьбе с заболеваниями и экологическими вызовами в сельском хозяйстве.

Таким образом, генетически модифицированные свиньи — это не только способ победить PRRS, но и потенциальный переворот в свиноводстве. Однако успех зависит от того, как технология будет принята обществом и насколько ответственно её внедрят.