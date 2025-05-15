На юге России, в Азовском районе Ростовской области, стартовал амбициозный проект по культивированию гигантских пресноводных креветок, которые по своим размерам способны конкурировать с морскими деликатесами. Эти ракообразные могут вырастать до 32 сантиметров в длину и достигать массы до 250 граммов, открывая новые перспективы для отечественной аквакультуры.

Как пояснил кандидат биологических наук Антон Полин, естественной средой обитания этих гигантов являются тропические пресноводные водоемы Южной и Юго-Восточной Азии. Однако для их успешного разведения в российских реалиях особенно хорошо подходят именно южные регионы. Специалисты также указывают на интересный факт: постепенное осолонение Азовского моря может играть на руку аквафермерам, создавая благоприятные условия для начальных этапов развития этого вида креветок.

Дело в том, что в природе личинки гигантских креветок развиваются в солоноватых водах с уровнем солености от 10 до 20 промилле. Подросшие особи затем мигрируют в пресные водоемы, где и проводят оставшуюся часть жизни. Ученым в аквариальном комплексе уже удалось добиться первого нереста от самки-производителя, что стало важным шагом в освоении технологии. В настоящее время специалисты центра аквакультуры сосредоточены на определении оптимальной солености воды для выращивания молоди и разработке эффективного режима ее постепенного опреснения по мере роста креветок.

В дальнейшем планируется, что подращивание молодняка до товарных размеров будет осуществляться в прудах научного центра аквакультуры “Взморье”, расположенного на территории Азовского района.

Помимо успехов с гигантскими креветками, ученые юга России, как сообщает “Российская газета”, отмечают и другие достижения в разведении нетипичных для региона видов. Например, в Состинских озёрах Калмыкии успешно прижилась и активно размножается популяция японских пресноводных креветок. Изначально обнаруженные лишь в одном водоеме, они со временем распространились по соседним озерам, и теперь средний улов составляет порядка 112 особей за одну промысловую операцию. Эти успехи свидетельствуют о большом потенциале для диверсификации аквакультуры в южных регионах страны.