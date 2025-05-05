Китайские учёные добились прорыва в разработке направленного энергетического оружия: испытана высокомощная микроволновая пушка, способная произвести более 10 000 выстрелов без сбоев.

Разработка велась в Северо-западном институте ядерных технологий, а результаты опубликованы в журнале High Power Laser and Particle Beams.

Ключевые особенности:

Компактность : размеры сопоставимы с пулемётом Гатлинга;

Мощность : 3 гигаватта, до 80 000 вольт на метр — аналог электромагнитного импульса от ядерного взрыва;

Частота стрельбы : 10–30 импульсов в секунду;

Эффективность: выводит из строя электронику дронов, ракет, самолётов и низкоорбитальных спутников.

На авиасалоне в Чжухае представлены мобильные системы Hurricane 2000 и 3000, которые поражают множество целей на расстоянии до 3 км, превосходя возможности американской системы Leonidas.

Также создана многолучевая система, способная суммировать мощность нескольких излучателей с пикосекундной точностью. Это даёт Китаю существенное преимущество в борьбе с высокотехнологичными угрозами будущего.