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Китайские учёные добились прорыва в разработке направленного энергетического оружия: испытана высокомощная микроволновая пушка, способная произвести более 10 000 выстрелов без сбоев.

Разработка велась в Северо-западном институте ядерных технологий, а результаты опубликованы в журнале High Power Laser and Particle Beams.

Ключевые особенности:

  • Компактность: размеры сопоставимы с пулемётом Гатлинга;

  • Мощность: 3 гигаватта, до 80 000 вольт на метр — аналог электромагнитного импульса от ядерного взрыва;

  • Частота стрельбы: 10–30 импульсов в секунду;

  • Эффективность: выводит из строя электронику дронов, ракет, самолётов и низкоорбитальных спутников.

На авиасалоне в Чжухае представлены мобильные системы Hurricane 2000 и 3000, которые поражают множество целей на расстоянии до 3 км, превосходя возможности американской системы Leonidas.

Также создана многолучевая система, способная суммировать мощность нескольких излучателей с пикосекундной точностью. Это даёт Китаю существенное преимущество в борьбе с высокотехнологичными угрозами будущего.

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