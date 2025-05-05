В Китае создали робота, которым управляют живые нейроны человека. В рамках проекта MetaBOC исследователи из Тяньцзиньского университета и Южного университета науки и технологий соединили мозговые органоиды с электроникой, фактически объединив биологический и искусственный интеллект.

Нейронные клетки, выращенные в лаборатории, способны не только воспринимать и интерпретировать электрические сигналы, но и обучаться — быстрее и гибче, чем обычные ИИ. Они выполняют задачи вроде манипуляции объектами и обхода препятствий.

При этом их обучение требует значительно меньше данных и энергии. Это не искусственный интеллект в привычном смысле, но и не живое существо — это биогибрид, способный к интуиции, неожиданным решениям и даже зачаткам творчества.

В основе MetaBOC — технология “мозг на чипе”, в которой нейроны формируют трёхмерные структуры и стимулируются ультразвуком для создания устойчивых нейронных связей. Каждый органоид содержит около 10 000 нейронов.

Похожая технология разрабатывается и в Австралии: проект DishBrain научил мозговые клетки играть в пинг-понг. Отделившаяся от него компания Cortical Labs уже создаёт вычислительные системы на основе живых нейронов и планирует их коммерциализацию. По словам учёных, такие биокомпьютеры не просто эффективнее ИИ-чипов, но потенциально могут обрести элементы сознания.

Этот прорыв ставит острые вопросы: как быть с этикой экспериментов, если нейросистема когда-нибудь действительно осознает себя? Пока такие сценарии выглядят маловероятно, но сама перспектива заставляет переосмыслить границы между человеком и машиной.