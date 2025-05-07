В преддверии 80-летия окончания Второй мировой войны 49 руководителей крупнейших немецких компаний, включая Adidas, BMW, Bosch и Volkswagen, подписали совместное заявление, в котором признали ответственность своих предприятий за поддержку национал-социализма в 1930-е годы.

Текст документа, опубликованный в Frankfurter Allgemeine Zeitung, подчёркивает, что без содействия бизнеса приход нацистов к власти в 1933 году был бы невозможен.

Заявление указывает на провал политиков, военных, судей и предпринимателей того времени, который позволил национал-социализму укрепиться. «Многие компании, руководствуясь собственной выгодой, были вовлечены в этот процесс», — говорится в документе.

Среди подписантов — топ-менеджеры таких концернов, как Bayer, Commerzbank, Hugo Boss, Mercedes-Benz, Rheinmetall и другие, включая Бьорна Гульдена (Adidas), Оливера Ципсе (BMW) и Штефана Хартунга (Bosch).

Авторы обращения подчёркивают, что современные немецкие компании осознают свою историческую ответственность и стремятся напомнить обществу о хрупкости демократических институтов. Заявление стало важным шагом в переосмыслении роли бизнеса в трагических событиях XX века и призывом к защите демократических ценностей сегодня.