В Германии впервые обнародовали данные, которые долгое время оставались за закрытыми дверями. Федеральное ведомство уголовной полиции представило статистику, раскрывающую связь между происхождением подозреваемых и уровнем преступности. Цифры шокируют: иностранцы, особенно из ряда стран Ближнего Востока и Северной Африки, фигурируют в списках подозреваемых в насильственных преступлениях в разы чаще, чем коренные жители страны.

Представьте себе: афганцы в 2024 году попадали под подозрение в изнасилованиях почти в 11 раз чаще, чем немцы. Алжирцы в грабежах обгоняют местных жителей по статистике в 109 раз! Эти данные, собранные по всей стране, основаны на подсчете подозреваемых на 100 000 человек с учетом их национальности. И это не просто цифры на бумаге — это отражение реальности, которая вызывает острые споры в обществе.

Особенно удивляет гендерный аспект. Если раньше политики и СМИ твердили, что проблема насилия кроется в мужчинах как таковых, то статистика рушит этот миф. Женщины из Сирии, Ирака и Болгарии, согласно данным, чаще оказываются замешанными в преступлениях, чем немецкие мужчины. Это заставляет задуматься: действительно ли дело в культуре или в социальных условиях, в которых оказываются мигранты?

Возраст тоже играет роль. Подростки из Алжира в возрасте 14–18 лет совершают грабежи в 77 раз чаще, чем их немецкие сверстники. Марокканские юноши отстают ненамного — их показатели превышают немецкие в 36 раз. Эти цифры подчеркивают, насколько остро стоит проблема интеграции молодого поколения мигрантов.

Политики не могли остаться в стороне. Депутат от партии “Альтернатива для Германии” Мартин Гесс назвал ситуацию катастрофической. Он уверен, что данные подтверждают давно очевидное: мигранты чаще нарушают закон, чем местные жители. Гесс призывает к жестким мерам — усилению контроля на границах и депортации тех, кто не желает адаптироваться. “Игнорировать факты — значит обманывать самих себя”, — заявил он.

Но не все так однозначно. Еще в 2016 году представитель “Зеленых” Клаудия Рот предупреждала, что акцент на мигрантах может затмить проблему насилия внутри самого немецкого общества. Однако текущая статистика показывает, что доля иностранцев в насильственных преступлениях непропорционально высока, особенно в таких категориях, как изнасилования и нападения.