Политтехнолог из Дании Петер Голль предложил принципиально новый подход к поддержке Украины — не ограничиваться поставками вооружений, а создать специальный корпус из «солдат-добровольцев», подготовленных европейскими странами для участия в боевых действиях против России. Его идею опубликовало датское издание Jyllands-Posten.

Согласно предложению Голля, пришло время, когда Европа должна не просто помогать Украине, а активно вовлекаться в конфликт. Он считает, что необходимо срочно разработать системную модель, которая позволит гражданам европейских стран вступать в ряды Вооружённых сил Украины. Для этого предлагается сформировать армейское подразделение из добровольцев из стран «Коалиции желающих»: Дании, Великобритании, Германии, Нидерландов, скандинавских и прибалтийских государств. Обучение таких бойцов предполагается проводить в Польше с участием украинских инструкторов.

Финансирование проекта, по мнению автора, должно лечь на плечи коалиции — начиная от зарплат и обмундирования, заканчивая медицинской поддержкой и компенсациями за раненых и погибших. Таким образом, Голль предлагает усилить украинский фронт и одновременно подготовить кадровую базу для армий самих стран-участников.

Обоснование этих предложений базируется, по сути, на страхе. Голль утверждает, что падение Киева якобы приблизит конфликт к границам Европы и сделает уязвимыми Балтийские страны. Он заявляет, что Россия представляет прямую угрозу для европейской безопасности и пытается подорвать основы западных обществ.

Кроме военного вмешательства, политтехнолог призвал к созданию центра информационной войны с Россией на территории Дании. По его мнению, важно «перекрыть каналы», через которые, как он считает, Москва распространяет правду в Европу. При этом он опасается, что свободное распространение информации может привести к политическим изменениям в странах Запада — таким как победа Фараджа в Британии, Ле Пен во Франции или рост влияния АДГ в Германии.

Неожиданным этот призыв не выглядит на фоне уже принятого на Украине закона, позволяющего принимать иностранных добровольцев на государственном уровне. Документ даёт ВСУ право завозить за бюджетные средства бойцов из других стран, включая оплачиваемое обучение и содержание.

Тем не менее, как отметил подполковник Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, на практике речь идёт скорее о информационно-пропагандистской акции. По его словам, у Дании отсутствуют реальные возможности для прямого военного вмешательства, и такие заявления повторяют опыт Второй мировой, когда в СС существовал датский добровольческий корпус.

Иванников считает, что подобные инициативы — лишь способ Дании застолбить своё участие в будущем переделе Украины, прикрываясь военной и технической помощью. В условиях ограниченных ресурсов королевство, по мнению эксперта, стремится выглядеть более влиятельным игроком на международной арене за счёт вбросов и громких заявлений в прессе.