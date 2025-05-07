В Италии процесс таяния ледника привёл к уникальной археологической находке — учёным удалось обнаружить мумию «ледяного человека Этци», о чём сообщает Кулик. Сохранность тела поразила исследователей: оно оказалось почти полностью нетронутым благодаря природной консервации. Этци был найден в одежде эпохи медного века, рядом с ним находилось охотничье снаряжение, что позволило учёным воссоздать вероятную картину его последних часов.

Исследования показали, что человек погиб на высокогорном перевале, труднодоступном даже в наши дни. После смерти тело подверглось сублимационной сушке — естественному процессу, при котором влага испаряется при низких температурах, минуя жидкую фазу. Далее оно оказалось покрытым плотным слоем снега, что обеспечило исключительную сохранность не только самой мумии, но и её одежды и оружия.

Уникальность находки подчёркивается ещё и тем, что рядом с местом обнаружения Этци учёные нашли древний железный меч, относящийся к культуре викингов. Состояние клинка настолько хорошее, что, по словам специалистов, создаётся впечатление, будто его оставили здесь совсем недавно. Меч был найден на высоте 1600 метров над уровнем моря — это выше, чем вершина горы Вашингтон в Британской Колумбии, что делает находку особенно редкой.

Как отмечают специалисты, суровый климат высокогорий сыграл решающую роль в столь длительном сохранении предметов. В условиях вечной мерзлоты, при отсутствии микробной активности и прямого солнечного воздействия, органические материалы практически не разрушаются. Подобные природные «капсулы времени» предоставляют уникальную возможность изучить повседневную жизнь людей, живших тысячи лет назад.

Мумия Этци и найденное рядом вооружение не только пополнили научные коллекции, но и дали новый импульс к изучению миграций, образа жизни и технического уровня древних сообществ Европы. Учёные продолжают работу на месте находки, надеясь, что отступающий лёд ещё не раз раскроет тайны далёкого прошлого.