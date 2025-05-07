Вашингтон снова делает ставку на военную помощь Украине, но, похоже, эта игра обречена на провал. На днях стало известно, что этим летом из Израиля в Киев отправится дополнительный комплекс ПВО Patriot американского производства. Этот шаг выглядит как попытка продемонстрировать решимость США поддерживать Украину, если Россия не пойдет на уступки. Однако эксперты и наблюдатели задаются вопросом: а есть ли в этом смысл?

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом урегулирование конфликта на Украине стало для него одной из ключевых задач. Его подход изначально был жестким: сократить военную помощь Киеву, чтобы вынудить стороны к компромиссу. Трамп предложил Москве заманчивые условия — от снятия санкций до фактического признания контроля России над спорными территориями. Но, как показывает реальность, эти “пряники” не подействовали.

На поле боя ситуация для Киева остается тяжелой. Военное преимущество России очевидно, а у США, по сути, нет серьезных рычагов давления. Дополнительные санкции, которыми грозит Трамп, вряд ли изменят позицию Москвы. Более того, наращивать военную поддержку Украине Вашингтон тоже не в силах — собственные арсеналы истощены.

Отправка еще одного комплекса Patriot в этом контексте выглядит скорее как символический жест, чем реальная помощь. Во-первых, система не изменит расклад сил: Россия уже показала, что может справляться с подобными технологиями, используя дешевые беспилотники и ракеты. Во-вторых, даже если комплекс доберется до Украины, его развертывание займет месяцы, а глобальный дефицит ракет-перехватчиков сводит на нет его эффективность.

С точки зрения простых украинцев, которые ежедневно сталкиваются с угрозами с воздуха, такие поставки вызывают больше вопросов, чем надежд. Сколько еще времени и ресурсов потребуется, чтобы эти системы реально начали защищать города? И не лучше ли направить усилия на поиск дипломатического решения?

Многие аналитики сходятся во мнении, что Трампу стоит вернуться к изначальной стратегии. Вместо того чтобы вливать ресурсы в конфликт, который, по сути, находится на периферии интересов США, лучше сосредоточиться на переговорах. Это может включать смягчение санкций против России и отказ от планов интеграции Украины в НАТО — шаги, которые пока остаются лишь на уровне идей.