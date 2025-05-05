Утренняя рыбалка в турецком озере Изник обернулась неожиданным открытием — рыбаки вытащили из глубин ржавый трезубец.

Сначала находку приняли за металлический хлам, но что-то в ее облике насторожило рыбаков: трезубец будто бы излучал древнюю силу. Они передали его археологам, и вскоре стало ясно — это наконечник копья, датируемый римским периодом.

Ученые предполагают, что артефакт мог использоваться в ритуальных церемониях в честь морских богов, таких как Посейдон или его римский аналог Нептун. Форма предмета напоминает знаменитый трезубец Посейдона — мифического повелителя морей, которому, по легенде, принадлежало оружие, созданное циклопами. С его помощью бог мог вызывать шторма, сотрясать землю и разгонять врагов.

Хотя обнаруженный трезубец вряд ли принадлежал самому Посейдону, его находка укрепляет связь региона с древними религиозными практиками. Возможно, он был принесён в жертву и намеренно брошен в воду римским воином или жрецом.

Озеро Изник, некогда известное как Асканийское, хранит множество тайн. На его берегах стоял древний город Никея — важнейший центр римской и византийской эпох. Здесь проходили вселенские соборы, вершились судьбы империй. А на дне озера уже обнаружены руины христианской базилики IV века.

Находка трезубца — лишь очередное напоминание о величии и мистике этих мест, где мифы, религия и история сплелись в единое полотно.