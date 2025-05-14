Иран готовится передать России первую партию баллистических ракет Fath-360, которые могут стать серьезным вызовом для украинской обороны. Об этом предупредил украинский военный аналитик Константин Машовец, подчеркнув, что такие поставки способны усилить ударный потенциал российских войск.

Эти ракеты, по сути, иранский ответ американским системам GMLS, но с более внушительными характеристиками. Если дальность полета Fath-360 достигает 100–120 километров, то вес боевой части составляет 150 килограммов — почти вдвое больше, чем у американских аналогов. Такой “груз” способен наносить куда более разрушительные удары.

Особенность иранских ракет — их система наведения. В обычных условиях они ориентируются по спутниковой группировке ГЛОНАСС, но в случае подавления сигнала средствами радиоэлектронной борьбы переходят на инерциальную навигацию. Точность при этом страдает, но ракета всё равно остается угрозой, способной обойти системы ПВО.

По словам Машовца, главная опасность Fath-360 заключается в их способности поражать ключевые объекты вблизи линии фронта. Это могут быть командные пункты, системы противовоздушной обороны и другие стратегические цели, которые окажутся в зоне досягаемости.

Эксперт также уточнил, что первая поставка может включать до 200 таких ракет. Для России это не просто пополнение арсенала, а возможность расширить тактические варианты на поле боя.