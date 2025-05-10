Международная команда ученых из Великобритании и Словении провела уникальное исследование, позволившее буквально “уловить” и расшифровать запахи, исходящие от тысячелетних египетских мумий.

Это открытие добавляет новые штрихи к нашему пониманию сложных погребальных ритуалов Древнего Египта, где бальзамирование тел усопших играло ключевую роль в подготовке к загробной жизни, сохраняя их нетленными. Хотя наиболее известные мумии принадлежат фараонам и элите, практика распространялась и на простых египтян, пусть и в более упрощенной форме.

Для своего “обонятельного” анализа исследователи отобрали девять мумий, которые в настоящее время хранятся в Египетском музее в Каире. Используя передовые научные приборы – газовый хроматограф и масс-спектрометр – специалисты смогли идентифицировать летучие химические соединения, составляющие аромат древних останков.

Вопреки распространенному мнению, что от мумий исходит лишь запах вековой пыли, результаты исследования оказались куда более интригующими. Ученые обнаружили, что в основе ароматического букета лежат вполне благородные и узнаваемые ноты: хвои сосны и кедра, терпкость можжевельника, а также сладковато-дымные ароматы мирры и ладана. Эти вещества широко использовались в древности не только за их консервирующие свойства, но и за символическое значение и приятный запах.

Данный анализ запахов предоставляет ученым ценную дополнительную информацию о конкретных материалах и методах, применявшихся при бальзамировании в Древнем Египте. Это позволяет глубже понять не только техническую сторону процесса, но и культурные предпочтения египтян в выборе ароматических веществ для столь важного ритуала.