Исследователям впервые удалось изучить мягкие ткани плезиозавра — морской рептилии юрского периода.

Уникальная окаменелость возрастом 183 миллиона лет была найдена ещё в 1940 году недалеко от Хольцмадена в Германии и долгое время хранилась в музейном саду под землёй для защиты от военных действий.

К исследованию находки смог приступить учёный Мигель Маркс. Он получил три образца ткани, в которых благодаря особенностям химического состава древнего океана сохранились мягкие структуры. В некоторых образцах под микроскопом удалось разглядеть даже ядра клеток кожи.

Палеонтологи сделали тонкие срезы материала и обработали их специальным способом, чтобы растворить минерализованные участки. Это позволило провести первый в мире подробный анализ мягких тканей плезиозавра.

Оказалось, что рептилия имела участки как гладкой, так и чешуйчатой кожи. Такой внешний вид сближает её сразу с двумя современными видами — зелёной морской черепахой и кожистой черепахой. Учёные называют плезиозавра своеобразной “химерой” древнего мира.