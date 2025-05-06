В канадских Скалистых горах, в национальном парке Уотертон-Лейкс (Альберта), биологи натолкнулись на удивительное открытие: бабочки, которых ранее считали разновидностью Satyrium semiluna, на деле оказались совершенно новым видом — Satyrium curiosolus, или «любопытно изолированная голубянка».

Как выяснила международная команда исследователей, опубликованная в журнале ZooKeys, эти бабочки на протяжении примерно 40 тысяч лет были полностью изолированы от своих ближайших родственников. Генетический анализ подтвердил: у вида крайне низкое генетическое разнообразие и высокий уровень исторического инбридинга — признак его древнего и независимого существования.

Бабочки обитают исключительно в уникальном прерийно-луговом аллювиальном веере, где их личинки зависят от серебристого люпина — растения, которое не используется другими близкими видами. Более того, между гусеницами и муравьями Lasius ponderosae сложились взаимовыгодные отношения: гусеницы кормят муравьёв сладкими выделениями, а те защищают их от врагов.

Это открытие имеет большое значение для биологии и охраны природы. Несмотря на стабильность популяции, из-за низкой генетической вариативности S. curiosolus остаётся уязвимой к климатическим изменениям. Учёные осторожно рассматривают возможное «генетическое спасение» скрещиванием с S. semiluna, но предупреждают: это может вызвать аутбредную депрессию и навредить уникальной эволюционной ветви.