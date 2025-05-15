В районе ледника Фильхнера, на побережье Антарктиды, международная группа учёных зафиксировала присутствие ранее неизвестных форм жизни под ледяным покровом. Это открытие ставит под сомнение устоявшиеся представления о границах обитаемых зон на планете.

Исследование проводилось в условиях, где, по существовавшим оценкам, жизнь была невозможна из-за отсутствия света и экстремальных температур. Специалисты осуществили восемь бурений через километровую толщу льда на участке площадью около 260 м². В образцах были обнаружены неподвижные организмы, внешне схожие с губками. Их присутствие на расстоянии свыше 1,5 тыс. километров от источников света ставит под сомнение ключевые принципы биологии, связанные с фотосинтезом и условиями существования.

По словам морского биолога Хью Гриффитса, находка «открывает новую страницу в понимании экосистем экстремальных регионов» и требует пересмотра ранее установленных границ возможного для жизни.

Параллельно с этим океанографы фиксируют аномальные звуковые сигналы в районе так называемой «точки Немо» — наиболее удалённой от суши области океана. Источник звука пока не установлен, что вызывает интерес научного сообщества.

Новые данные также свидетельствуют о повышенной устойчивости глубоководных экосистем к изменениям климата. Это открытие может иметь важное значение в условиях глобального потепления и наращивания усилий по сохранению биоразнообразия.