Группа российских учёных приступила к изучению Телецкого озера в Республике Алтай, где на глубине более 300 метров зафиксированы остатки деревянных конструкций, металлических предметов и костных останков.

Исследование проводится в рамках проекта по изучению малодоступных участков озёрных экосистем, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно одной из исторических гипотез, на дне озера могут находиться останки отряда Чингисхана, якобы провалившегося под лёд во время зимнего перехода. Местные жители называют это место «лесом мертвецов» и утверждают, что ночью над водной гладью периодически наблюдается загадочное свечение. Учёные намерены установить, имеет ли это природное или техногенное происхождение.

Специалисты из разных регионов России отмечают, что высокая глубина, низкая температура воды и удалённость озера от транспортной инфраструктуры серьёзно осложняют проведение подводных работ. На сегодняшний день ни одному экспедиционному отряду не удалось достичь дна озера, глубина которого превышает 300 метров.

Тем не менее, уже собранные данные подтверждают наличие органических и металлических остатков, что даёт основания для дальнейших раскопок. Исследователи также надеются обнаружить артефакты, позволяющие пролить свет на возможное массовое захоронение и его историческую природу.