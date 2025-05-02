Крошечные, почти невидимые глазу тихоходки, которых часто называют самыми живучими существами на планете, стали объектом смелого эксперимента. Китайские учёные впервые нанесли на их микроскопические тела татуировки, используя сверхточный лазер. Эти узоры настолько тонкие, что в тысячу раз превосходят по тонкости человеческий волос.

Представьте: существо меньше песчинки, а на его теле — рисунок, созданный с ювелирной точностью. Исследователи уверены, что эта технология — первый шаг к революции в биоинженерии. Они мечтают о будущем, где можно будет “чипировать” бактерии или создавать биороботов, способных выполнять сложные задачи на клеточном уровне.

«С помощью этой технологии мы не просто создаем микротатуировки на тихоходках, — объясняет инженер-оптик Дин Чжао из Технического университета Дании, — мы распространяем эту возможность на различные живые организмы, включая бактерии».

Чтобы сделать татуировку тихоходке, Чжао и его коллеги адаптировали технику нанопроизводства, называемую ледяной литографией. Это форма электронно-лучевой литографии, при которой пучок электронов направляется на мишень, чтобы вытравить наноразмерный узор на поверхности.

На поверхностях с очень тонкими узорами голая электронно-лучевая литография может привести к загрязнению или повреждению. Ученые выяснили, что нанесение очень тонкого слоя льда между лучом и поверхностью предотвращает это, что позволяет проводить травление до масштабов менее 20 нанометров.

Средний размер человеческого волоса, для сравнения, составляет от 80 000 до 100 000 нанометров в ширину. Тихоходки достигают примерно 500 000 нанометров.

Однако эксперимент выявил и серьёзные трудности. Даже такие выносливые создания, как тихоходки, которые способны пережить радиацию и экстремальные температуры, не всегда справляются с процедурой. Лишь 40% подопытных выдержали нанесение микротатуировок, что говорит о необходимости доработки метода.

С точки зрения науки, это лишь начало пути. Если взглянуть глазами обывателя, то возникает вопрос: зачем вообще “рисовать” на существах, которых не разглядеть без микроскопа? Ответ прост — это не просто узоры, а потенциальный ключ к управлению микромиром, который может изменить медицину, экологию и технологии.

Пока технология далека от совершенства, но уже сейчас она заставляет задуматься о том, как далеко человечество готово зайти в стремлении подчинить себе природу. Учёные продолжают работать, чтобы повысить выживаемость тихоходок и адаптировать метод для более сложных задач.