Долголетие — это не всегда результат здорового образа жизни и регулярных тренировок. Учёные всё чаще находят менее очевидные, но значимые факторы, связанные с тем, насколько долго человек может прожить. Многие из них связаны с генетикой, образом мышления и даже привычками в быту.

Исследования показали, что люди, рождённые у молодых матерей (до 25 лет), имеют больше шансов прожить долгую жизнь. Ещё один фактор — внешний вид и самочувствие: если человек выглядит и чувствует себя моложе своих лет, это может быть сигналом хорошего внутреннего здоровья.

Интересно, что рождение ребёнка после 40 лет у женщин ассоциируется с увеличением продолжительности жизни: беременность активизирует иммунную систему и омолаживает организм. Также к положительным признакам относят регулярное употребление чая — благодаря высокому содержанию антиоксидантов он поддерживает работу сердца и сосудов.

Сила ног также важна: чем лучше развиты мышцы ног, тем выше вероятность сохранить подвижность и независимость в пожилом возрасте. Напротив, храп может указывать на скрытые проблемы с дыханием и снижать качество сна — его отсутствие воспринимается как положительный фактор.

Социальная активность — ещё один важный компонент: регулярное общение снижает уровень стресса и способствует психоэмоциональному здоровью. У женщин статистически выше продолжительность жизни, что делает пол ещё одним из предикторов. И наконец, поздняя менопауза — после 52 лет — считается благоприятным признаком, указывающим на замедленное старение организма.