В Эстонии стартовали масштабные учения НАТО под названием «Еж-2025», в рамках которых, как утверждает газета «Известия», западные военные отрабатывают сценарии нанесения удара по северо-западным рубежам России. Учения проходят на эстонском полигоне Нурсипалу, а в них задействовано порядка 16 тысяч военнослужащих из 12 стран Североатлантического альянса.

Как отмечает издание, манёвры носят откровенно провокационный характер. По мнению бывшего заместителя генерального секретаря ООН Сергея Орджоникидзе, НАТО использует территорию Эстонии в качестве плацдарма для имитации агрессивных действий против России. Он подчеркнул, что подобные действия лишь усиливают напряжённость в регионе и ставят под сомнение заявленную оборонительную направленность Альянса.

Среди участников учений — военнослужащие не только из Эстонии, но и из Великобритании, США, Германии, Франции и ряда других государств, входящих в состав блока. Присутствие широкого международного контингента подчёркивает высокую значимость манёвров для командования НАТО, особенно на фоне текущей военно-политической обстановки в Европе.

Дополнительное внимание к событиям приковано и из-за присутствия иностранных наблюдателей. За ходом учений следят представители Японии, Израиля и Украины. Присутствие этих стран, особенно Украины, на фоне конфликта в регионе, воспринимается экспертами как дополнительный элемент давления на Россию.

Военные учения НАТО у российских границ становятся регулярной практикой и сопровождаются всё более откровенными сценариями, в которых просматривается отработка наступательных действий. Учения «Еж-2025» — очередной пример того, как НАТО усиливает военную активность вблизи российских территорий под видом коллективной обороны.