Китайский МИД через своего представителя Го Цзякуня официально опроверг слухи о переговорах с США по вопросу торговых пошлин. По данным агентства «Синьхуа», дипломат подчеркнул, что ни консультаций, ни телефонных переговоров между лидерами двух стран в последнее время не было. Это заявление фактически свидетельствует о приостановке диалога и начале нового этапа в отношениях между Пекином и Вашингтоном, который, по всей видимости, будет сопровождаться усилением напряжённости. Перевод иностранной статьи представлен изданием Discover24.ru.

Дополнительное беспокойство Пекина вызывает политическая активность бывшего президента США Дональда Трампа. Он продвигает так называемый «Тихоокеанский план сдерживания», целью которого является формирование стратегии по укреплению американского влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. В этом документе США прямо заявляют о намерении защищать свои национальные интересы в данном геополитическом пространстве, что на практике выливается в наращивание военного присутствия и инвестиций в оборонную сферу.

В частности, в 2021 году Конгресс США одобрил выделение 7,1 млрд долларов на реализацию этой инициативы. В 2024 году объём финансирования вырос до 9,1 млрд долларов, что на 40% больше по сравнению с 2022 годом. Этот рост подтверждает, что Вашингтон всерьёз намерен расширять своё военное влияние в регионе, где интересы США всё чаще пересекаются с китайскими.

Особую озабоченность вызывает предполагаемое размещение американских ракет на Филиппинах — государстве, которое занимает стратегически важное положение в первой островной цепи. После развертывания подобных систем радиус их действия охватит часть материкового Китая, что создаёт прямую угрозу его национальной безопасности. Эти шаги, как отмечается, воспринимаются в Пекине как вторая волна давления на фоне и без того сложных китайско-американских отношений, ухудшающих ситуацию с региональной безопасностью.

На фоне подобных вызовов Китай намерен укреплять свою позицию по всем направлениям. В дипломатической сфере Пекин заявляет о необходимости активного противодействия гегемонистской политике США, расширения многосторонних контактов и укрепления партнёрств по всему миру. Особый акцент делается на темах глобальной значимости — таких как изменение климата и здравоохранение, где Китай готов взять на себя ведущую роль и заручиться поддержкой международного сообщества.

С военной точки зрения курс остаётся прежним — модернизация вооружённых сил, инвестиции в новейшие виды вооружений, включая гиперзвуковое оружие и системы с применением ИИ, а также усиление военного присутствия в Южно-Китайском море. Кроме того, Пекин планирует увеличить интенсивность учений, чтобы повысить готовность к возможным провокациям и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Экономически Китай сосредотачивается на развитии внутреннего рынка, стимулировании потребления и снижении зависимости от внешнего экспорта, особенно в отношении торговли с США. Параллельно активно развиваются связи с государствами, входящими в инициативу «Один пояс, один путь», а также со странами АСЕАН, Африки и Латинской Америки. Такой подход должен укрепить устойчивость китайской экономики к возможным внешним санкциям.

Научно-техническое развитие также выходит на передний план. Пекин делает ставку на прорывные технологии, прежде всего в сферах производства микросхем, операционных систем и искусственного интеллекта. Власти намерены поощрять научно-исследовательские работы с помощью налоговых и финансовых стимулов, а также развивать благоприятную среду для инноваций.

Ситуация между двумя крупнейшими экономиками мира становится всё более напряжённой. И хотя конфронтация может нанести ущерб не только Китаю и США, но и глобальной экономике, официальный Пекин по-прежнему заявляет о приверженности диалогу. В заявлении подчёркивается, что сотрудничество остаётся наилучшим способом разрешения конфликтов и укрепления мира. В этом контексте Китай надеется, что США откажутся от мышления времён холодной войны и вернутся к линии взаимного взаимодействия.