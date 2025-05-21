Тропы, от которых захватывает дух

Пеший туризм — это не просто спорт, а способ перезагрузить сознание. Когда ноги ступают по каменистым тропам, а глаза видят то, что не передаст ни один фильм, мир обретает новые краски. Мы собрали маршруты, которые стоит пройти хотя бы раз в жизни — даже если для этого придётся лететь на другой край земли.

«Горы зовут тех, чья душа больше их самих» — эти слова японского альпиниста как нельзя лучше описывают магию пеших походов.

Путь к затерянному городу

Тропа Инков в Перу — 43 км через облачные леса к Мачу-Пикчу. Здесь каждый поворот открывает руины древних храмов, а на рассвете можно стать свидетелем «танца» туманов над каменными террасами. Главный секрет: берите билеты на вход в городу заранее — лимит посетителей строго соблюдается.

Маршрут сквозь огонь и лёд

Исландская Лаугавегюр (55 км) — это геотермальные источники, чёрные пустыни и ледники, которые трещат как живое существо. Ночевать придётся в хижинах с панорамными окнами: в августе здесь можно увидеть северное сияние, отражающееся в озёрах с розовой водой от вулканических минералов.

Лучшее время: июль-сентябрь

Опасности: внезапные снежные бури даже летом

Бонус: купание в речке с «шампанским» — пузырьки углекислого газа из земли

Там, где рождаются ветра

Тонгариро в Новой Зеландии — 19,4 км через лунные пейзажи. Вы пройдёте мимо бирюзовых кислотных озёр, серных испарений и кратеров, где снимали «Властелин Колец». Местные маори верят, что здесь обитает бог огня. Совет: не отклоняйтесь от маркированной тропы — последний турист, попытавшийся «срезать», исчез в 2016 году.

Дикий Запад без ковбоев

Американский Ангелс Лендинг (8,7 км) в Юте — маршрут для смельчаков. Финал пути — узкий скальный гребень с цепями вместо перил и обрывом 400 метров. В 2023 году здесь установили систему датчиков: если ветер сильнее 50 км/ч, проход закрывают. Но виды на каньон Зайон стоят риска.

Старт: до 9 утра, чтобы избежать очередей на цепях Обязательно: треккинговые палки Табу: сланцы — на тропе полно колючек кактусов

По следам средневековых паломников

Камино-де-Сантьяго в Испании — не маршрут, а путешествие во времени. Самый популярный участок (115 км) начинается в Саррии: вы будете ночевать в монастырях XII века, есть суп из чугунных котлов и собирать печати в credencial — документе пилигрима. Финал — собор с кадилом ботафумейро, которое раскачивают 8 человек.