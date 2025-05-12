Модифицированные российские беспилотники “Герань-3” сыграли ключевую роль в изменении хода конфликта в Украине в пользу России, как сообщает американское издание The National Interest. Эти дроны, разработанные на базе иранского “Шахед-238”, оказались значительно более эффективными по сравнению с их винтовыми предшественниками, что подтвердили аналитики. “Герань-3” оснащены турбореактивным двигателем, который позволяет дрону развивать большую скорость, что дает ему возможность успешно преодолевать слои украинской противовоздушной обороны.

Как подчеркивается в публикации, благодаря высокой скорости, эти дроны вынуждают украинские вооруженные силы расходовать дорогостоящие ракеты системы ПВО, такие как американские Patriot, стоимость которых может достигать четырех миллионов долларов за единицу. Это создает дополнительную нагрузку на украинскую оборону, истощая их ресурсы и увеличивая затраты на поддержание противовоздушной обороны.

Автор статьи Брэндон Вайхерт обращает внимание на высокотехнологичные особенности “Герани-3”. Эти дроны включают три типа систем наведения: инерциальную с GPS/ГЛОНАСС, инфракрасную или электрооптическую, а также радиолокационную систему, предназначенную для поражения вражеских средств ПВО. Эти улучшения делают дрон более гибким и эффективным в борьбе с современными системами противовоздушной обороны, что значительно увеличивает его боевую ценность на поле боя.

Важно отметить, что Россия не только адаптировала иранское устройство под свои нужды, но и усилила его, добавив китайские компоненты, включая спутниковые антенны и микросхемы. Эти детали заменили западные компоненты, которые ранее использовались в дроне. Производство “Герань-3” организовано в экономической зоне “Алабуга”, и с 2024 года темпы его производства достигли 440 единиц в месяц, с намерением увеличить эти объемы до шести тысяч дронов в год.

Ключевой особенностью дронов “Герань-3” является их реактивный двигатель, который придает им характеристики, схожие с крылатыми ракетами. Это существенно снижает их уязвимость к перехвату с помощью средств ближнего действия. Если медленные “Шахеды-136” могли быть перехвачены с вероятностью до 83% благодаря визуальному и акустическому обнаружению, то реактивный “Герань-3” требует задействования более дорогостоящих и сложных систем, что значительно повышает стоимость обороны против него.

Согласно данным The National Interest, за последний год Россия использовала 15 011 таких беспилотников. Несмотря на то, что не все дроны достигли своих целей, многие из них, прорвавшись через оборону, нанесли значительный урон украинским объектам, особенно системам противовоздушной обороны. Применение ложных целей и обманок, таких как “Гербера”, значительно усложняет работу украинских радаров, вызывая перегрузку их систем и обеспечивая дополнительное преимущество российским силам.