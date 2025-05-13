Внезапное появление китайского флота вблизи американских границ вызвало резонанс в международных кругах, несмотря на молчание официального Пекина. Как сообщает NetEase, четыре боевых корабля Военно-морских сил Китая без предварительных заявлений вышли в Берингово море и подошли к Алеутским островам на расстояние 135 километров от пролива Амчитка. Передает RZNonline.ru.

Манёвр китайской эскадры не сопровождался ни агрессивной риторикой, ни политическими заявлениями. Тем не менее, реакция не заставила себя ждать — американские военные случайно зафиксировали движение флота в ходе плановой разведки и незамедлительно передали данные в Пентагон и Белый дом. Однако США в течение недели предпочитали не афишировать инцидент, признав его лишь после давления со стороны СМИ и общественности. При этом Вашингтон подчеркнул, что китайская сторона не нарушила международного права.

Состав отряда, подошедшего к американским рубежам, оказался далеко не символическим. В него вошли эсминец типа 055 «Лхаса», известный как «убийца авианосцев» и оснащённый гиперзвуковыми ракетами «Eagle Strike-21», эсминец 052D «Кайфэн», фрегат 054А «Яньтай» и судно снабжения 903А. Эксперты указывают, что такая группировка способна вести длительные боевые операции, обеспечивать стратегическое сдерживание и проникать в важнейшие районы, включая те, где базируются американские подлодки с ядерными боеголовками.

По оценке NetEase, появление китайского флота у американских берегов стало своеобразным «молчаливым ближним боем», в корне изменившим ощущение недосягаемости и безопасности США на собственных водах. Особенно на фоне привычной реакции Вашингтона на любые китайские патрули в Южно-Китайском море, которые обычно сопровождаются жёсткими заявлениями и показательной активностью в СМИ.

Китайские власти никак не комментировали операцию, ограничившись действиями. В этом и заключается основной посыл: Китай на практике демонстрирует, что международное морское право не должно быть инструментом одностороннего давления. Пекин подчёркивает необходимость равноправного отношения к морским границам — как к своим, так и к чужим.

NetEase делает вывод, что это не агрессия, а продуманный шаг, обозначающий готовность Китая ответить на постоянное военное давление США — от учений у границ КНР до присутствия американских кораблей в Тайваньском проливе. Этот шаг отражает новую стратегию: демонстрацию силы через сдержанность. В китайских кругах этот подход обобщили фразой: «Если вы сто раз приближаетесь к нашим водам, будьте готовы к тому, что однажды мы подойдем к вашим».