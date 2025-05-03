Международная экспедиция учёных из России, США, Китая и Индии обнаружила в вечной мерзлоте Антарктиды чёрные саркофаги, которые могут перевернуть представления о прошлом Земли.

Саркофаги, найденные в ледяной пустыне, отличаются необычной гладкостью поверхности, словно обработанной высокоточной технологией. Несмотря на мороз, они излучают тепло и испускают низкочастотный звук, вызывающий вибрации, заметные даже на каплях воды. Эти свойства делают находку уникальной и необъяснимой с точки зрения современной науки.

Внутри одного из саркофагов учёные нашли горячий металлический цилиндр, покрытый тонкими линиями. После анализа в лаборатории с цилиндра удалось извлечь текст: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен». Это предупреждение вызвало бурные дискуссии. Саркофаги были возвращены на место обнаружения из соображений безопасности.

Учёные выдвигают несколько версий происхождения объектов:

Защита планеты : Китайский исследователь предполагает, что саркофаги блокируют сигналы, исходящие из недр Земли, возможно, предотвращая контакт с внеземными цивилизациями.

Древние цивилизации : Объекты могут быть артефактами неизвестной высокоразвитой культуры, существовавшей миллионы лет назад.

Ритуальное назначение: Саркофаги могли служить для неких обрядов, связанных с сохранением «спящих» сущностей.

Происхождение и назначение саркофагов остаются загадкой. Учёные призывают к осторожности и настаивают на дополнительных исследованиях, включая геофизические и археологические изыскания.