Слесарь-механик «Уралвагонзавода» Дмитрий, участвующий в ремонте бронетехники, в эфире Первого канала высоко оценил боевые качества танка Т-90М «Прорыв».

По его словам, машина выдержала интенсивный обстрел из американских противотанковых комплексов Javelin, получив шесть или семь прямых попаданий.

«Танк сам вернулся на базу, экипаж остался цел и невредим, без малейших травм. Бойцы называют “Прорыв” невероятной машиной», — отметил специалист.

Ключ к живучести Т-90М — в его передовой защите: комбинированная броня, динамическая система «Реликт» и дополнительные элементы, включая козырьки и резинотканевые экраны, которые эффективно противостоят атакам дронов-камикадзе.

Вооружение танка включает 125-мм гладкоствольную пушку и пулемёты, а мощный дизельный двигатель на 1130 л.с. обеспечивает высокую мобильность. Эти характеристики делают «Прорыв» одной из самых устойчивых и боеспособных машин на поле боя.