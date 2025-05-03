Студия “Анимаккорд”, создавшая мультсериал “Маша и Медведь”, покидает Россию, закрывая московский офис и сокращая сотрудников.

Этот шаг, о котором сообщил медиаэксперт Иван Ильин, ставит под вопрос будущее одной из самых успешных российских медиафраншиз. Что ждёт мультсериал и его аудиторию?

Причины ухода

По информации Ильина, уход “Анимаккорд” связан с несколькими факторами:

Творческие разногласия : Создатель сериала Олег Кузовков, владеющий правами на персонажей, был недоволен “конвейерным” подходом, навязанным руководством. Серии выпускались быстро, но зачастую без его сценариев, что, по его мнению, снижало качество и “лишало сериал души”.

Политизация бренда : “Маша и Медведь” позиционировалась как пример “мягкой силы” России, но обвинения в “пропаганде” осложняли международные продажи. Это могло подтолкнуть студию к уходу из-под российской юрисдикции.

Юридическая структура: Авторские права на мультсериал с 2014 года оформлены на кипрскую компанию, что позволило Кузовкову оперативно разорвать связи с московским офисом. Студия, вероятно, уже функционирует как международная компания.

Управляющий директор “Анимаккорд” Дмитрий Ловейко опроверг слухи о полном закрытии проекта, заявив, что “Маша и Медведь” останется в России, но не стал комментировать детали.

Что будет с мультсериалом?

Продолжение производства: Мультсериал продолжит выходить, но уже как иностранный проект, с главным офисом на Кипре. Это может повлиять на доступность новых серий на российских платформах, так как “Анимаккорд” теперь будет продавать лицензии на показ в России, как это делает с другими странами. Изменение качества: Кузовков, вероятно, сосредоточится на создании более качественных эпизодов, отказавшись от массового производства. Это может привести к меньшему количеству серий, но с большим вниманием к сюжету и оригинальности. Международный фокус: “Маша и Медведь” сохранит глобальную популярность. Сериал, набравший более 100 млрд просмотров на YouTube и признанный самым просматриваемым детским шоу в мире, продолжит экспансию на рынки Азии, Европы и Америки. Лицензирование: Основной доход “Анимаккорд” (около 60%) приносит продажа лицензий на товары с персонажами (игрушки, книги, продукты питания). В 2018 году оборот от лицензированных товаров составил $327,3 млн, и эта модель останется ключевой. Россия, вероятно, станет ещё одним рынком для лицензий, что может увеличить стоимость продукции для местных потребителей.

Некоторые источники предполагают, что уход связан с финансовыми трудностями, включая сложности с выводом средств за границу в условиях санкций. Однако эта версия не подтверждена официально и противоречит заявлениям Ловейко о продолжении проекта.