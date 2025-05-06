В мире технологий появился новый игрок, способный переломить ход воздушных баталий. В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) студентка Светлана Кабанова разработала уникальный беспилотник, который может стать настоящим охотником за дронами малого и среднего размера.

Этот аппарат, созданный в формате конвертоплана, обладает редкой особенностью: в полете он способен “лечь на крыло”, улучшая аэродинамические характеристики. Такой маневр делает его менее заметным и уязвимым для противника, что выделяет разработку на фоне существующих аналогов.

Интересно, что для проектирования беспилотника использовалась российская система автоматизированного проектирования “Компас-3D”. Это не только подчеркивает независимость разработки, но и демонстрирует возможности отечественного софта в создании сложных технических решений.

Производственный процесс тоже оказался инновационным. Комбинируя 3D-печать с традиционной деревообработкой, создатели смогли существенно снизить затраты. Такой подход делает аппарат не только эффективным, но и доступным для массового выпуска.

На данный момент прототип уже прошел испытания в лабораторных условиях, показав многообещающие результаты. Это первый, но уверенный шаг на пути к внедрению технологии в реальные сценарии.

Разработка Светланы Кабановой может найти применение в самых разных сферах — от охраны объектов до противодействия несанкционированным полетам дронов. В условиях, когда беспилотники становятся все более распространенными, такие решения приобретают особую актуальность.

Этот проект — яркий пример того, как молодые умы способны создавать технологии, которые защищают и упрощают жизнь. Возможно, совсем скоро мы увидим, как эти “воздушные охотники” займут свое место на страже безопасности.