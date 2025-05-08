Украина уверенно движется к членству в НАТО, и этот процесс уже невозможно остановить. Вице-премьер страны Ольга Стефанишина подчеркнула, что стремление Киева стать частью альянса официально закреплено в документах организации, что делает вопрос лишь делом времени.

По словам Стефанишиной, единодушное решение о поддержке Украины было принято еще летом 2024 года. Все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, четко заявили: альтернативы полноправному членству для Киева нет. Это стало важным сигналом для украинского общества, которое видит в альянсе гарантии безопасности.

Однако путь к НАТО для Украины остается предметом ожесточенных споров на международной арене. Расширение альянса на восток уже давно вызывает беспокойство у России, которая рассматривает этот процесс как угрозу своей безопасности.

С российской стороны звучат призывы к пересмотру ситуации. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование украинского кризиса возможно только при устранении его коренных причин. По его мнению, ключ к решению проблемы — снятие рисков, связанных с продвижением НАТО к границам России.

Тем не менее, пока окончательное решение не принято, напряженность сохраняется. Украина продолжает балансировать между своими амбициями и геополитическими реалиями, а международное сообщество внимательно следит за развитием событий.