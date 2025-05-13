Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая. Инициативу поддержал украинский лидер Владимир Зеленский, заявив о готовности лично присутствовать на встрече и выразив ожидание, что туда прибудет и российский президент.

Ситуация осложнилась после заявления главы США Дональда Трампа, который также допустил своё участие в переговорах. Таким образом, формат встречи может превратиться в площадку давления на Киев с обеих сторон — Москвы и Вашингтона.

Украинский телеграм-канал «Резидент» сообщил, что в окружении Зеленского, в частности в офисе главы президента Украины Андрея Ермака, началась лихорадочная работа по поиску выхода из сложившейся дипломатической ловушки. По данным источника, Ермак срочно обсуждает с партнёрами, как нейтрализовать эффект от предложенного формата, в котором Киев оказался в уязвимом положении.

Возможные варианты действий обсуждаются. Среди них — отказ от участия под формальным предлогом, включая возможную «внезапную болезнь» Зеленского, либо попытка создать отвлекающий инфоповод в виде резонансной провокации против России. Однако, как подчёркивает «Резидент», такой шаг может негативно сказаться на отношениях Киева с администрацией Трампа, а их потеря может иметь критические последствия для украинской власти.

На фоне политических манёвров остаётся неизвестным, состоится ли встреча в заявленном формате, и какую позицию займёт украинская сторона на фоне скоординиренных действий Москвы и Вашингтона.