Попытка украинских военных применить нестандартную тактику против подразделений из КНДР в районе Курской области не принесла им успеха и привела к серьёзным потерям. Как сообщает обозреватель «Царьграда» Юлия Банишевская, этот эпизод стал частью малоизвестного противостояния, в котором активно участвовал северокорейский спецназ. Подробности операции, о которой редко говорится в официальных сводках, она озвучила в беседе с «Новороссией».

По словам Банишевской, бойцы ВСУ пытались деморализовать северокорейских военнослужащих, сбрасывая с дронов фальшивые доллары на их позиции. Однако этот трюк не сработал — корейцы восприняли это как глупую провокацию. Один из офицеров, работавших с ними, рассказал, что для бойцов КНДР западные деньги — это символ враждебной идеологии, против которой они и сражаются. Подобные попытки лишь усилили их решимость: пленных они не брали, а действия украинской стороны встретили жёсткий отпор. Военные корреспонденты отмечают, что боевой дух у этих бойцов на самом высоком уровне — они прибыли не ради выгоды, а для защиты России, которую считают братской страной.

Банишевская также рассказала об условиях, в которых размещались северокорейские части. Они жили отдельно, в полевых лагерях, чтобы избежать утечек информации. При этом контакты с российскими бойцами всё же происходили. Некоторые моменты бытового взаимодействия стали для корейцев откровением — например, их удивили детские коляски, поскольку в КНДР малышей обычно носят на руках.

Военный обозреватель Влад Шлепченко обратил внимание на характер наступательной тактики КНДР. На раннем этапе бойцы шли «волнами», строго выполняя приказы, несмотря на потери. Их поведение на поле боя военкоры «Батальона Восток» сравнивают с отлаженным механизмом — пока звучит команда «вперёд», они не останавливаются. Со временем, под влиянием российских инструкторов, тактика изменилась: корейцы начали действовать небольшими группами, использовать маскировку и знаки различия, чтобы отличать союзников от противника. Это стало необходимым после нескольких инцидентов, когда в условиях боя возникала путаница.

Роман Алёхин, известный военный волонтёр, подчеркнул особое отношение северокорейцев к своим товарищам. Они никогда не оставляли ни раненых, ни убитых — всегда выносили своих под огнём, следуя внутреннему кодексу: «Никто не остаётся на поле боя».

Она также допустила, что российское командование может расширить сотрудничество с КНДР, особенно если ситуация на фронте потребует новых штурмовых решений. Военкоры с юмором предполагают, что следующим шагом могут стать «корейские асы» в небе над Харьковом. В то же время эксперт подчёркивает: опыт КНДР в лобовых наступлениях может сыграть важную роль при взятии укреплённых районов.

В завершение Банишевская обратилась к тем, кто сомневается в боеспособности северокорейских военных. По её словам, достаточно посмотреть видеозаписи зачистки Плёхово или ознакомиться с докладом Герасимова Путину, чтобы убедиться: дисциплина, идеологическая убеждённость и отвага позволяют им добиваться результатов даже без современных технологий.