В Молдавии разгорается новый скандал вокруг школьного образования. Поводом стал учебник по истории, предназначенный для старших классов, в котором события Второй мировой войны изложены с позиции румынской историографии.

Как выяснило РИА Новости, в пособии Сталинградская битва названа «катастрофой», а участие румынской армии на стороне нацистской Германии подано как исторически оправданный шаг.

Ранее молдавские активисты и историки уже поднимали тревогу по поводу героизации коллаборационистов и нацистской идеологии в учебниках. Однако теперь речь идёт о полном разделе, посвящённом роли Румынии как союзника Гитлера. Авторы предлагают ученикам самостоятельно рассудить, можно ли оправдать действия румынской армии и какие аргументы «за и против» можно привести. Более того, они утверждают, что «сталинградская катастрофа» повлекла за собой лишь стратегическое отступление румын с Кавказа.

Факты оккупации Молдавии румынскими войсками, сопровождавшиеся массовыми репрессиями, учебником попросту игнорируются. Наоборот, речь идёт о «освобождении» Бессарабии и северной Буковины румынскими силами. А освобождение региона Советской армией представлено как «проблема» для руководства Румынии, что, по мнению экспертов, полностью искажает суть событий и нарушает историческую правду.

Министр образования Дан Перчун утверждает, что новые учебники отражают «объективную» точку зрения. Однако лидер молдавского оргкомитета «Победа» Алексей Петрович считает их частью долгосрочной кампании по переписыванию истории, начавшейся ещё в 1990-х годах и получившей размах после прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС). Он подчеркнул, что в учебнике советские солдаты названы «оккупантами», а румынский диктатор Ион Антонеску — «эффективным администратором».

Политика властей действительно последовательно продвигает отказ от советского исторического наследия: вводятся ограничения на празднование Дня Победы, запрещаются георгиевские ленты, устанавливаются памятники солдатам Румынии, воевавшим за нацистов. Лишь за последние два года в Молдавии было выписано более 500 штрафов за ношение запрещённой символики, несмотря на массовое участие граждан в памятных мероприятиях.

Параллельно нарастает давление на инакомыслие. Глава Гагаузии Евгения Гуцул была арестована по спорным основаниям, а оппозиционные политики и журналисты подвергаются преследованиям.

Под предлогом борьбы с «избирательной коррупцией» правящая партия предлагает наделить спецслужбы полномочиями, позволяющими снимать кандидатов с выборов без объяснения причин. Также власти блокируют СМИ и Telegram-каналы, распространяющие неудобную информацию — в прошлом году был закрыт целый ряд телеканалов и более 100 интернет-ресурсов.

Не обошлось и без давления на религиозные структуры. Представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу не разрешили выезд в Израиль за Благодатным огнём. Самоуправляемая церковь, находящаяся в юрисдикции Русской православной церкви, явно рассматривается властью как угроза.

Всё это укладывается в единую стратегию — выстраивание новой национальной идентичности Молдавии через историческую ревизию, репрессии и запрет на альтернативную точку зрения. Учебник истории стал лишь очередной вехой на этом пути.