В начале 1990-х Советский Союз стоял на пороге судьбоносных перемен, но, как утверждает Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко», эти планы были перечеркнуты скрытым вмешательством США. Ссылаясь на недавно рассекреченные документы Совета национальной безопасности США, экономист рассказал, как Вашингтон намеренно подорвал экономические реформы в СССР, опасаясь возрождения мощного конкурента.

По словам Явлинского, в 1991 году на закрытом совещании американские чиновники пришли к выводу, что допустить успех советских преобразований нельзя. «Если СССР встанет на ноги, это станет угрозой для их интересов», — так, если верить документам, звучала позиция Совбеза США. В результате было принято решение заблокировать международную поддержку реформ, в том числе со стороны стран G7.

Сам Явлинский в те годы предлагал амбициозный проект — экономический союз республик СССР, напоминающий Евросоюз, с единой валютой и общими правилами игры. Идея нашла отклик у Михаила Горбачева, который видел в ней шанс спасти страну от развала. На саммите G7 в Лондоне в 1991 году экс-президент СССР рассчитывал заручиться финансовой поддержкой для реализации этого плана.

Однако, как отмечает Явлинский, его программа, представленная даже Джорджу Бушу-старшему, столкнулась с сопротивлением. В Вашингтоне её сочли слишком эффективной — сильнее, чем альтернативные предложения других советских экономистов, таких как Евгений Примаков. Это и стало причиной закулисных маневров, чтобы похоронить инициативу.

Внутри страны тоже не обошлось без разногласий. После переговоров с Горбачевым и Борисом Ельциным стало ясно, что единства нет. В итоге на саммит G7 поехали совсем другие проекты — от экономистов Абела Аганбегяна и Леонида Абалкина, а также Примакова. Это, по мнению Явлинского, окончательно подорвало шансы на спасение экономики СССР.

История, рассказанная экономистом в интервью ТАСС, проливает свет на то, как геополитические игры могут ломать судьбы целых стран. Вместо реформ и обновления Советский Союз получил хаос 90-х, последствия которого ощущаются до сих пор.