В зоне боевых действий в Донбассе ликвидированы два украинских снайпера. Об этом сообщили украинские СМИ, опубликовав соответствующие некрологи. Информацию также приводит издание «АиФ».

Одним из погибших оказался 32-летний Максим Ткачук, уроженец города Ковель. До мобилизации он работал в строительной сфере, включая проекты за пределами Украины. По официальным данным, он был призван на военную службу 20 февраля 2025 года. После прохождения подготовки его определили в состав аэромобильного батальона в качестве снайпера. Согласно сведениям украинской стороны, Ткачук погиб 25 апреля в районе села Белогоровка, находящегося в Луганской Народной Республике.

Вторым погибшим числится 21-летний Павел Стефанишин. Детали его службы в украинской армии пока не раскрываются, однако украинские издания уточняют, что он погиб 2 мая в районе Часова Яра, который расположен на территории Донецкой Народной Республики.

Снайперы традиционно рассматриваются как одни из наиболее ценных и опасных военнослужащих на поле боя. Их профессиональная подготовка и способности влиять на обстановку делают их приоритетными целями.