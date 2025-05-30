Не голод, а стратегия
Забудьте про изнурительные диеты! Успешное похудение начинается с умного плана питания, а не с тотальных запретов. Это ваш персональный маршрут к цели, где учтены вкусы, ритм жизни и физиология.
Магия дефицита калорий
Главный секрет — потреблять меньше, чем тратить. Но не впадайте в крайности:
- Рассчитайте норму с помощью онлайн-калькуляторов
- Отнимите 10-15% для плавного снижения веса
- Никогда не опускайтесь ниже 1200 ккал/день!
Резкое урезание калорий замедляет метаболизм — тело включает режим экономии.
БЖУ: ваша топливная карта
Баланс нутриентов предотвращает срывы и сохраняет мышцы:
- Белок (30%): курица, рыба, творог, бобовые — сытость и защита мышц
- Жиры (25%): авокадо, орехи, оливковое масло — гормоны и витамины
- Углеводы (45%): гречка, овсянка, овощи — энергия без скачков сахара
Пример тарелки: ладонь белка + кулак сложных углеводов + две ладони овощей + большой палец жиров.
Реализм вместо идеализма
План должен работать в вашей реальности:
- Включайте любимые продукты (в меру!)
- Планируйте