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Не голод, а стратегия

Забудьте про изнурительные диеты! Успешное похудение начинается с умного плана питания, а не с тотальных запретов. Это ваш персональный маршрут к цели, где учтены вкусы, ритм жизни и физиология.

Магия дефицита калорий

Главный секрет — потреблять меньше, чем тратить. Но не впадайте в крайности:

  • Рассчитайте норму с помощью онлайн-калькуляторов
  • Отнимите 10-15% для плавного снижения веса
  • Никогда не опускайтесь ниже 1200 ккал/день!

Резкое урезание калорий замедляет метаболизм — тело включает режим экономии.

БЖУ: ваша топливная карта

Баланс нутриентов предотвращает срывы и сохраняет мышцы:

  1. Белок (30%): курица, рыба, творог, бобовые — сытость и защита мышц
  2. Жиры (25%): авокадо, орехи, оливковое масло — гормоны и витамины
  3. Углеводы (45%): гречка, овсянка, овощи — энергия без скачков сахара

Пример тарелки: ладонь белка + кулак сложных углеводов + две ладони овощей + большой палец жиров.

Реализм вместо идеализма

План должен работать в вашей реальности:

  • Включайте любимые продукты (в меру!)
  • Планируйте
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