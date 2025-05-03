Китай потряс мир своим новым оружием — противоспутниковой ракетой Kinetic Energy 3 (KE-3), которая, по заявлениям, оставляет США в технологическом отставании на три десятилетия.

С невероятным запасом хода в 36 000 км и скоростью 27 Махов, эта ракета способна переписать правила космической гонки. Что делает KE-3 настоящим «космическим серпом», и почему Пентагон в панике? Давайте разберёмся в эксклюзивном материале издания Discover24, написанном на основе оригинальной статьи Sohu.

Характеристики, от которых захватывает дух

Запас хода : 36 000 км — это почти полный круг вокруг Земли (экватор — 40 075 км). Ракета может поражать цели от геосинхронных спутников до межконтинентальных баллистических ракет (МБР) практически из любой точки Китая.

Скорость : 27 Махов (около 10 000 км/ч) — в 2–3 раза быстрее, чем американские системы перехвата, такие как THAAD (8–10 Махов). От Пекина до Шанхая — всего 2,5 минуты!

Кинетическая мощь: Удар KE-3 эквивалентен взрыву 3 тонн тротила, превращая спутники и даже космические станции в облако обломков.

Технологическое превосходство

KE-3 оснащена передовыми системами наведения: инерциальная навигация и устойчивость к радиоэлектронным помехам позволяют ракете поражать цели с ювелирной точностью, даже в условиях электромагнитных атак.

Испытания в северо-западной пустыне Китая показали, как KE-3 уничтожила ракету средней дальности «Дунфэн-21», оставив от неё лишь «фейерверк» обломков. Американская система «Иджис» в таких условиях теряет цель на радарах, не успевая среагировать.

Разработка KE-3 потребовала колоссальных усилий: за три года китайские инженеры сожгли 700 печатных плат, совершенствуя защиту от помех, а для испытаний построили крупнейший в мире комплекс аэродинамических труб. Результат? Ракета, которая не только летает быстрее всех, но и бьёт точно.

Стратегический переворот

KE-3 создана не для нападения, а для защиты. Она способна нейтрализовать спутники GPS, шпионские аппараты и системы связи, используемые противниками для координации атак.

В 2024 году Китай провёл испытания двух KE-3 в Южно-Китайском море, заставив Седьмой флот США отступить на 500 морских миль. Это оружие плетёт «непроницаемую сеть» в космосе, делая устаревшими американские системы перехвата, рассчитанные лишь на низкие и средние орбиты.

По сравнению с KE-3 американские технологии напоминают «счёты против квантового компьютера». Пока США разворачивают авианосцы для защиты своих спутников, Китай может контролировать высокоорбитальные цели, не покидая своих границ.

Kinetic Energy 3 — это не просто ракета, а сигнал мировым державам: Китай готов устанавливать новые правила в космосе. Как заявили в Минобороны КНР, KE-3 — оборонительное оружие, направленное против тех, кто использует спутники как инструмент давления. Западные эксперты уже называют её «подрывающей правила игры», и не зря: она меняет баланс сил в космосе.

Пока Пентагон проводит учения на Гуаме, Китай уверенно смотрит в небо. Kinetic Energy 3 — это не просто технологический триумф, а символ новой эры, где правила диктуют не гегемоны, а те, кто готов к прорыву.