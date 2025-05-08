С полуночи 8 мая в зоне проведения специальной военной операции вступил в силу режим перемирия, который был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Однако, по сообщениям с мест, соблюдение тишины на линии соприкосновения происходит лишь с российской стороны. Украинские силы продолжают активные действия, несмотря на договорённости.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что подразделения Вооружённых сил России придерживаются условий перемирия и не открывают огонь первыми. При этом им разрешено отвечать на провокации в случае угрозы. Сладков охарактеризовал ситуацию как «уличную драку», где одна из сторон терпит до последнего, но готова нанести ответный удар, если это потребуется. По его словам, российская армия демонстрирует сдержанность, однако полностью готова к жесткому ответу при обострении ситуации.

Тем временем обстановка на фронте остаётся разной в зависимости от направления. По информации из околовоенных Telegram-каналов, в Запорожской области отмечается относительное спокойствие. В этом районе обе стороны предоставили возможность эвакуационным группам беспрепятственно работать, что позволило приступить к гуманитарным мероприятиям.

На других участках ситуация менее стабильна. Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на рост активности украинских подразделений. По его данным, к середине дня 8 мая ВСУ начали усиливать обстрелы на нескольких направлениях, в том числе в районе границы с Курской областью. В результате российские войска получили приказ открывать огонь в ответ на атаки. Подоляка также допустил, что украинская сторона может использовать 8 мая преимущественно для эвакуации раненых, а основные боевые действия планирует активизировать 9 и 10 мая.

Официального согласия на перемирие со стороны Киева не последовало. Однако, по информации украинского Telegram-канала «Резидент», трое военнослужащих ВСУ, находящихся на красноармейском (покровском) направлении, сообщили, что им было приказано соблюдать режим тишины. При этом в сообщении канала указывается, что изначально украинское руководство не намеревалось объявлять о прекращении огня, но якобы изменило свою позицию после давления со стороны США.