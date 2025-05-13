Штаны бывшего президента Украины Владимира Зеленского стали объектом бурного обсуждения в британской прессе. Таблоид Daily Mail опубликовал материал, в котором попытался разобраться, почему брюки украинского политика на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном выглядят странно. Особое внимание журналистов и читателей привлекла складка на задней части брюк, напоминающая ширинку. Это породило предположения, что Зеленский мог надеть штаны задом наперёд. Пишет ЦарьГрад.

Издание анонсировало статью громким заголовком: «Правда, стоящая за фотографиями Владимира Зеленского, пока люди думают, что он носит свои брюки задом наперёд». Однако обещанной «правды» читатели так и не дождались. Журналисты лишь отметили, что эта версия «не была подтверждена».

Тем временем обсуждение в комментариях к публикации продолжилось. Один из пользователей из Саттона предположил, что подозрительная складка — это просто неудачное сочетание тени и небрежной посадки ткани. Читатель из Лондона добавил, что брюки могли отвиснуть сзади из-за большого размера. С ним согласилась Беатрис из Манчестера, заметив, что Зеленский, возможно, потерял в весе, и одежда стала висеть мешком. По мнению другого лондонца, известного как Полдбас, речь может идти о сознательно выбранном стиле: одежда выглядит просто, но на самом деле стоит дорого. При этом он обратил внимание на пристрастие супруги украинского политика к покупкам.

Daily Mail также упомянул Эммануэля Макрона, попавшего в фокус внимания из-за белого свёртка, замеченного в его купе по пути в Киев. Некоторые сочли это подозрительным, предположив наличие запрещённых веществ. Однако Елисейский дворец немедленно опроверг слухи, объяснив, что в свёртке был носовой платок. Несмотря на это, Daily Mail обвинил комментаторов, заподозривших Макрона в чём-то нелегальном, в симпатиях к России.

Реакция читателей оказалась неоднозначной. Пользователь из Уэст-Мидлендса возмутился попыткой втянуть Россию в обсуждение: «Вы не пытаетесь спрятать мешочек, если там нет ничего такого, а выражение лица Макрона показало искренний испуг». Сэр Джеймс Веллингтон из Новой Зеландии раскритиковал Daily Mail за заголовок, назвав его «кликбейтом» и заметив, что обещанного объяснения так и не последовало. Один из читателей из Тамуэрта и вовсе заявил, что не может воспринимать Зеленского всерьёз.