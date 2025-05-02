Впервые за всё время конфликта один из представителей США заявил, что Украина якобы готова согласиться на перемирие без требования возврата к границам 1991 года. Об этом сообщил Кит Келлог — один из спецпредставителей Дональда Трампа. Он назвал это «корейским вариантом»: боевые действия прекращаются, но территориальные уступки формально не признаются. Сам Киев подобных заявлений не делал, однако, по словам Келлога, заморозка конфликта — это вариант, на который украинцы уже готовы пойти. Пишет Блокнот.

Келлог при этом подчеркнул, что, по его мнению, «Россия не выигрывает конфликт», тем самым обозначив, что предложение о прекращении огня рассматривается как жест доброй воли с американской стороны. Напомним, Келлог ранее озвучивал антироссийские сценарии, в которых предусматривалось, что Россия отдаст территории, разорвёт отношения с Китаем, Ираном и КНДР, а также сократит собственные вооружённые силы.

В отличие от Келлога, второй переговорщик от США — Стивен Уиткофф — высказывался мягче. Он признавал важность мнения жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, которые голосовали за вхождение в состав России на референдумах 2022 года.

На фоне этих заявлений Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, напомнил о чёткой позиции Москвы, сформулированной Владимиром Путиным ещё летом 2024 года. Российская сторона требует вывода украинских войск с территорий новых регионов, отказа от курса на вступление в НАТО, демилитаризации и денацификации Украины, а также обеспечения прав русскоязычного населения.

Намерения США и предложения Трампа в Кремле, судя по последним заявлениям, больше не воспринимают всерьёз. Российские дипломаты, как отмечается, ранее допускали обсуждение линии заморозки фронта, но по мере того как риторика Трампа становилась всё более нестабильной и противоречивой, готовность Москвы к диалогу по этому сценарию ослабевала.

Так, 23 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфликт завершится немедленно, если Украина выведет войска из четырёх новых российских регионов, которые закреплены в Конституции как неотъемлемая часть страны.