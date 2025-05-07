Российский среднемагистральный лайнер МС-21 успешно завершил шестичасовой беспосадочный перелёт на расстояние свыше 4000 км из Иркутска в подмосковное Раменское, прибыв на аэродром ЛИИ им. Громова для продолжения сертификационных испытаний.

Полёт прошёл без замечаний, подтвердив надёжность бортовых систем и конструкции.

Самолёт оснащён российскими компонентами, включая двигатели ПД-14, вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования, светотехнику и отечественное радиоэлектронное оборудование.

Это первый из двух опытных МС-21, участвующих в тестах; второй лайнер прибудет в Жуковский в ближайшее время.

По результатам испытаний планируется сертификация по стандартам ИКАО и ЕАС, что откроет путь к серийному производству. МС-21, рассчитанный на 150–180 пассажиров в разных модификациях, укрепит независимость российской авиации, заменив зарубежные аналоги в парке авиакомпаний.

В Польше новый лайнер назвали «чудом» авиации, отметив его технологический прорыв на фоне санкций, что подчёркивает международное признание проекта.