Онлайн-консультации с врачами стали неотъемлемой частью медицинской практики в России. По данным сервиса «СберЗдоровье», за последние четыре года число таких обращений увеличилось почти в 7,5 раза. Причём в 2024 году доля телемедицинских консультаций впервые превысила количество записей на очные приёмы.

Особенно бурный рост показали дистанционные консультации с узкими специалистами: у ЛОР-врачей — в 19 раз, у кардиологов — почти в 20 раз, у травматологов — в 25 раз, а у врачей лечебной физкультуры — в 150 раз. При этом основными направлениями по-прежнему остаются терапия, педиатрия, психология, дерматология и неврология.

Лидерами по количеству обращений остаются жители крупных регионов — Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Башкортостана, Свердловской, Московской и Новосибирской областей. Люди всё чаще выбирают врача онлайн в качестве основного, чтобы сэкономить время и быстрее получать медицинскую помощь.

Однако телемедицина в России работает в рамках строгого законодательства. Диагноз можно поставить только на очном приёме. Онлайн-консультации разрешены для оценки состояния пациента, уточнения лечения и мониторинга. С августа 2023 года в пилотных клиниках действует эксперимент: если диагноз поставлен очно, врач может в дальнейшем корректировать лечение дистанционно и даже выписывать рецепты.

Эксперты уверены, что телемедицина будет только развиваться. Ключевые тренды — использование ИИ для диагностики, подключение носимых устройств, а также создание единой цифровой среды для обмена данными между врачами.